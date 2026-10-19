Schlein: pronta a candidarmi premier, con o senza primarie

Roma, 18 ott. (askanews) – “Io ci sono: pronta, determinata, onorata e orgogliosa di poter guidare questa straordinaria comunità che non ha pari in Italia; e di guidarla come candidata alla presidenza del Consiglio, con o senza primarie”.Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, nella sua relazione introduttiva dell’assemblea nazionale del Pd alla Nuvola dell’Eur a Roma.Una candidatura, ha aggiunto, “insieme a questo straordinario gruppo dirigente, in maniera diffusa, in maniera plurale, per cambiare anche l’idea che si ha di leadership in questo Paese, a cui un’altra donna non ha deciso di contribuire meglio in questi anni. Andiamo a battere le destre, a riprenderci il presente e il futuro, a cambiare l’Italia e andiamo a vincere insieme. Grazie, viva il Pd, viva l’Italia antifascista”, ha concluso Schlein.