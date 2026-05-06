Schlein rilancia: disponibili a confronto con Giuli su riforma cinema

Roma, 6 mag. (askanews) – “Abbiamo sentito le parole del ministro Giuli su un’occasione da non sprecare per sostenere il settore del cinema e dell’audiovisivo. Ribadiamo la nostra disponibilità, è uscito da poco un comunicato di tutte le opposizioni unite, che ribadiscono la nostra disponibilità a un confronto per sostenere un settore in difficoltà, quello del cinema e dell’audiovisivo, che è un settore strategico del nostro Made in Italy”: così la segretaria del Pd, Elly Schlein, a margine della presentazione nella Sala Berlinguer a Montecitorio, del libro del deputato Arturo SCotto “Flotilla: in viaggio per Gaza. Diario di bordo per una nuova rotta”.”Chiaramente il confronto a partire dalle nostre proposte già calendarizzate. Perché se questa occasione di confronto c’è, è perché le opposizioni hanno chiesto la calendarizzazione delle nostre proposte. Ad esempio quella di un’agenzia pubblica e indipendente sul cinema che possa promuoverlo e valorizzarlo, ma anche quella delle tutele che servono per le lavoratrici e i lavoratori del settore, a partire dal ripristinare l’indennità di discontinuità come era stata pensata”, ha aggiunto Schlein.