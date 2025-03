Senato in piedi per il Papa, Meloni: non ha fatto mancare la sua guida

Roma, 18 mar. (askanews) – “Voglio rivolgere un affettuoso saluto al Santo Padre che anche in un momento di prova non ha fatto mancare la sua forza e la sua guida”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante le comunicazioni in Senato in vista del prossimo Consiglio europeo.”Il mio augurio, so di interpretare il sentimento non solo di questa Aula ma di tutto il popolo italiano, è quello di poterlo vedere il prima possibile ristabilito del tutto”, ha aggiunto mentre tutti i senatori si sono alzati in piedi per rendere omaggio al Pontefice ricoverato all’ospedale Gemelli da oltre un mese.