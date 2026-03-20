Spagna: 5 miliardi di euro per rispondere alla crisi in Medio Oriente

Milano, 20 mar. (askanews) – Il Primo Ministro spagnolo Pedro Sànchez annuncia un pacchetto da cinque miliardi di euro volto a mitigare l’impatto economico del conflitto in Medio Oriente. “Situazioni straordinarie richiedono risposte straordinarie”, afferma il Primo Ministro spagnolo Pedro Sànchez. “Un piano che comprende 80 misure, 80 misure che entreranno in vigore non appena saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, quindi già da domani, e che mobiliteranno cinque miliardi di euro”.
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