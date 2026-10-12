Speleologo bloccato in una grotta a Urzulei, rischio ulterriori crolli

Urzulei, 12 ott. (askanews) – Corsa contro il tempo a Urzulei, in Sardegna per salvare uno speleologo rimasto bloccato in una grotta a seguito di un cedimento. Nelle immagini dei Vigili del Fuoco le operazioni di soccorso andate avanti tutta la notte, oltre ai pompieri al lavoro personale del Soccorso alpino e speleologico. L’intervento è complesso per il rischio di ulteriori crolli, che rende delicate le operazioni per raggiungere lo speleologo bloccato a circa 10 metri di profondità.In tutto sono impegnate 30 unità del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, con personale specializzato USAR (Urban Search and Rescue).