Starmer: metteremo al bando Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane

Milano, 13 lug. (askanews) – Il governo britannico ha annunciato l’intenzione di mettere al bando il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane (IRGC), considerato una minaccia alla sicurezza nazionale sostenuta dall’estero, con una mossa “equivalente a un divieto”. “Chiunque venga riconosciuto colpevole di aver sostenuto o aiutato questi gruppi rischierà fino a 14 anni di carcere”, ha dichiarato il Primo Ministro Keir Starmer in merito a un disegno di legge che sarà presentato in Parlamento questa settimana.