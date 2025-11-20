Tardelli: i giocatori diano di più o rischiamo il terzo Mondiale

Milano, 20 nov. (askanews) – “Io spero che ci sia qualcosa che ci possa cambiare, spero che i giocatori si innamorino della maglia, anzi sono certo che lo sono già, ma devono dare qualcosa di più, non ci sono dubbi, altrimenti possiamo rischiare anche di non andare al terzo Mondiale”. Lo ha detto ad Askanews Marco Tardelli, ex calciatore e opinionista sportivo, in merito al calcio di oggi e alla Nazionale, durante l’appuntamento della quarta edizione del ciclo di Incontri con la Storia dal titolo “La febbre dello sport. Competizione e cooperazione tra identità, politica e spettacolo”. L’evento ha avuto luogo in occasione dell’inaugurazione della mostra annuale di Fondazione AEM quest’anno dedicata al rapporto dell’impresa con lo sport per la XXIV Settimana della Cultura d’Impresa. Il format è promosso da Fondazione AEM e Fondazione Corriere della Sera per riflettere sulle sfide della contemporaneità, prendendo spunto dalla storia e dal patrimonio culturale di AEM.