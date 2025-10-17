Telefonata tra Trump e Putin: previsto incontro a Budapest

Washington, 17 ott. (askanews) – Un nuovo vertice tra Trump e Putin ci sarà probabilmente tra due settimane a Budapest. Dopo giorni di tensione a distanza tra i due leader c’è stata una telefonata, come ha annunciato lo stesso presidente americano. Due ore di colloquio col presidente russo che Trump ha definito “molto produttive” dicendo che sono stati fatti “grandi progressi”. Dopo il vertice in Alaska, Trump più volte si era detto critico nei confronti di Putin che non ha mostrato la volonta di fermare l’aggressione russa contro l’Ucraina.”Marco Rubio incontrerà il suo omologo Lavrov, e si incontreranno molto presto. Fisseranno una data e un luogo a breve. Forse è già tutto deciso. Hanno già parlato” ha detto dallo studio ovale spiegando che con Putin ha anche parlato di commercio tra Russia e Stati Uniti una volta terminato il conflitto”.Intato il presidente ucraino Zelensky è arrivato a Washington per chiedere i missili a lungo raggio Tomahawk. Per Putin però “sarebbero un danno alle prospettive di pace”. E Trump, dopo le aperture dei giorni scorsi frena:”Ne abbiamo parlato, ma anche noi abbiamo bisogno dei Tomahawk. Ne abbiamo molti, ma ne abbiamo bisogno perchè sono molto buoni. Non possiamo esaurire le scorte.” ha detto freddando gli entusiasmi di Zelensky.