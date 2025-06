Tennis, Wimbledon al via con il piano “stress da caldo”

Londra, 30 giu. (askanews) – Cappelli, ombrellini, bottigliette d’acqua fresca riempite di continuo, ventagli, gli organizzatori portano sacchi di ghiaccio…. E qualcuno non resiste e si toglie la maglietta, almeno durante la coda sotto il sole.Al via Wimbledon, il più antico torneo dei quattro “Slam” di tennis e uno dei più prestigiosi. Quest’anno temperature particolarmente bollenti, almeno 33 gradi per il giorno d’apertura. Gli organizzatori hanno invitato chi non ha già in mano un biglietto a non avvicinarsi per provare ad acquistarlo, perché già ci sono migliaia di persone in coda per entrare sotto il sole. Si preannunciano giornate difficili, ma i tifosi non demordono. E a Londra, abituata spesso a un clima fresco e umido, c’è una regola pronta a essere attivata per la salute dei giocatori.Si basa su un indice di stress da caldo che tiene conto di una serie di fattori tra cui temperatura dell’aria, umidità e temperatura della superficie. L’ad di Wimbledon, Sally Bolton, ha spiegato che i rilevamenti dello stress da caldo vengono effettuati tre volte al giorno. Se l’indice risulta pari o superiore a 30,1 gradi Celsius, la regola consente di fare una pausa di 10 minuti tra il secondo e il terzo set per le partite femminili e tra il terzo e il quarto set per le partite maschili.L’Italia si prepara al derby azzurro: al primo turno Jannik Sinner, numero 1 al mondo, affronterà al debutto diWimbledon Luca Nardi.