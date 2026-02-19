Torino, eseguite 18 misure cautelari contro militanti antagonisti

Roma, 19 feb. (askanews) – A Torino arresti, misure cautelari e denunce nei confronti di 18 militanti antagonisti (11 uomini e 7 donne) accusati dei reati di danneggiamento, violenza privata aggravata, resistenza aggravata e lesioni a pubblico ufficiale.I fatti contestati si sono svolti tra settembre e novembre 2025: vanno dalla manifestazione in sostegno alla Global Sumud Flotilla del 24 settembre scorso, quando circa 1500 persone hanno sfilato per il centro di Torino fino a raggiungere la stazione di Porta Susa, dove sono stati occupati i binari, con conseguente blocco della circolazione, al blitz all’aeroporto di Caselle (2 ottobre 2025), dal corteo contro l’Italian Tech Week (3 ottobre 2025), all’irruzione nella sede della Città Metropolitana di Torino (14 novembre 2025) e a quella nella redazione del quotidiano “La Stampa” (28 novembre 2025).Dopo le indagini della polizia della Questura di Torino, coordinate dalla locale Procura, il gip del Tribunale del capoluogo piemontese ha emesso 18 misure cautelari (5 arresti domiciliari, 12 obblighi di presentazione quotidiana e un divieto di dimora nel comune di Torino). Eseguite anche 21 perquisizioni domiciliari.