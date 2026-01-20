Trump: “Acquisto Groenlandia non incontrerà grande resistenza da Ue”

Washington, 20 gen. (askanews) – Il presidente degli Stati uniti Donald Trump ha affermato che il progetto di acquisizione o annessione della Groenlandia agli Usa non incontrerà una “grande opposizione” da parte dei leader europei, mentre il conflitto sul territorio autonomo danese minaccia di riaccendere la guerra commerciale tra Stati Uniti ed Europa. “Non credo che opporranno troppa resistenza. Guardate, ne abbiamo bisogno”, ha dichiarato Trump ai giornalisti, tornando a ribadire quella che sostiene essere l’importanza strategica dell’isola artica per gli interessi americani.Parlando con i giornalisti prima di salire sull’Air Force One che lo porterà a Davos, Trump ha confermato di avere invitato Putin al cosiddetto “Consiglio della Pace” che supervisionerà la ricostruzione di Gaza: “Sì l’ho invitato”, ha detto brevemente. Si è tirato invece fuori dal “Board of Peace” il presidente francese Emmanuel Macron: “Oh, davvero ha detto davvero così? Beh, nessuno lo vuole perché lascerà l’incarico molto presto”, ha attaccato Trump. “Quello che farò è che, se saranno ostili, applicherò dazi del 200% sui suoi vini e champagne. E lui si unirà”, ha minacciato.