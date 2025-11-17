Trump ai repubblicani: votate la pubblicazione dei documenti Epstein

Roma, 17 nov. (askanews) – Il presidente americano Donald Trump ha invitato i repubblicani a votare sì alla pubblicazione dei documenti su Jeffrey Epstein, il finanziere pedofilo trovato morto in carcere nel 2019, per suicidio secondo il coroner.”I repubblicani della Camera dovrebbero votare per la pubblicazione dei documenti su Epstein, perché non abbiamo nulla da nascondere – ha scritto sul social Truth – ed è ora di voltare pagina con questa bufala democratica lanciata da pazzi della sinistra radicale per distogliere l’attenzione dal grande successo del Partito Repubblicano, tra cui la nostra recente vittoria sullo shutdown democratico”.Una dichiarazione che segna una svolta nell’atteggiamento tenuto finora dal presidente sul caso che gli sta creando grossi problemi, soprattutto dopo le ultime rivelazioni, alcune lettere private di Epstein in cui dice che Trump “trascorreva molte ore” a casa sua e “sapeva delle ragazze”.Il voto alla Camera dei deputati è atteso in settimana e secondo i media Usa avrebbe buone possibilità di passare, con l’adesione di molti repubblicani. Più incerta la situazione nel passaggio successivo al Senato.