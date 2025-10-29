Trump in Corea del Sud, salta incontro con Kim ma vedrà Xi

Milano, 29 ott. (askanews) – La Cina ha confermato che il leader Xi Jinping incontrerà giovedì il suo omologo americano, Donald Trump, a margine del vertice APEC in Corea del Sud. Nel frattempo il presidente degli Stati Uniti Donald Trump spiega di non essere riuscito a “trovare il momento giusto” per incontrare il leader nordcoreano Kim Jong Un durante la sua visita in Corea del Sud, ma aggiunge che cercherà di “risolvere” le tensioni nella penisola coreana durante un incontro con il presidente sudcoreano Lee Jae Myung nella città sudcoreana di Gyeongju. E tuttavia osservatori fanno notare che il leader statunitense si trova ora di fronte a un Kim diverso rispetto al 2019: un Kim incoraggiato dal sostegno fondamentale della Russia, dopo aver inviato migliaia di soldati nordcoreani a combattere al fianco delle forze di Mosca in Ucraina.Trump ha inoltre dichiarato di aspettarsi un “incontro eccellente” con la sua controparte cinese, ritenendo che “molti problemi saranno risolti”.”Solo in questo viaggio, ho firmato accordi rivoluzionari con Malesia, Cambogia e Giappone: il nostro accordo con la Repubblica di Corea sarà finalizzato molto presto.”Trump intanto ha dichiarato di voler abbassare i dazi doganali contro la Cina relativi al traffico di fentanyl.”La Cina collaborerà con me” ha detto. “Agiremo, ne sono convinto. Dobbiamo tenere questa riunione domani”.Non escluso che uno dei temi sul tavolo sia pure la possibile influenza che Xi avrà su Vladimir Putin. Trump ha ribadito di essere riuscito a risolvere un totale di otto conflitti. “L’unico che non ho risolto – ha detto – è quello tra Russia e Ucraina”.