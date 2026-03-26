Trump: Maduro affronterà altri processi negli Stati Uniti

Washington, 26 mar. (askanews) – Donald Trump afferma che Nicolas Maduro, comparso davanti a un giudice a New York, dovrà affrontare in futuro “altri processi” negli Stati Uniti. Parlando ai giornalisti durante una riunione di governo alla Casa Bianca, il presidente Usa ha detto che all’ex leader venezuelano finora sarebbe stata contestata solo una parte delle accuse e che altri casi verranno portati avanti.”La situazione in Venezuela è stata una grande operazione militare – ha detto Trump – prendere un uomo molto, molto pericoloso Nicolas Maduro che ha ucciso molte persone, ha costretto persone a entrare nel nostro Paese. Incredibile. Ha svuotato le sue prigioni in Venezuela, ha svuotato le sue prigioni nel nostro Paese, e spero che a un certo punto venga contestata anche questa accusa, perché è una grossa accusa che ancora non è stata formulata. Dovrebbe esserlo. Ha svuotato le sue prigioni nel nostro Paese ed è stato un grande fornitore di droga diretta nel nostro Paese. E adesso è stato catturato e, sapete, immagino che gli verrà garantito un processo equo. Ma immagino che arriveranno altri processi perché gli hanno contestato solo… Gli hanno fatto causa solo per una frazione del genere di cose che ha fatto. Saranno presentati altri casi, come probabilmente sapete”, ha concluso il presidente Usa.