Trump minaccia dazi per chi ostacola piani per la Groenlandia

Milano, 16 gen. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump ha dichiarato che potrebbe imporre dazi commerciali ai paesi che non sostengono i suoi piani di acquisizione della Groenlandia, parte del territorio della Nato insieme con la Danimarca. “Potrei imporre dazi ai paesi che non accettano la Groenlandia, perché abbiamo bisogno della Groenlandia per la sicurezza nazionale”, ha dichiarato Trump durante una tavola rotonda sulla salute alla Casa Bianca.Il tutto dopo che Francia, Svezia, Germania e Norvegia, a cui si sono uniti Paesi Bassi, Finlandia e Regno Unito, hanno annunciato l’invio di personale militare in vista di nuove esercitazioni nell’Artico. L’invio di truppe europee in Groenlandia per un’esercitazione mira a inviare un segnale, non solo a Trump. Mentre per quanto riguarda la posizione italiana, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha specificato che è nostro interesse tenere insieme il nostro Occidente in ottica Nato, “non servono i frazionamenti”.”Non credo che lo schieramento di truppe in Europa abbia alcun impatto sul processo decisionale del presidente e non abbia alcun impatto sul suo obiettivo di acquisire la Groenlandia”, ha affermato la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, durante una conferenza stampa ieri.Intanto una delegazione bipartisan del Congresso degli Stati Uniti è a Copenaghen per una visita a sostegno della Danimarca e della Groenlandia, sostenendo che le ambizioni di Donald Trump sulla vasta isola artica non rappresentano l’opinione pubblica americana.