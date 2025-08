Trump si mette a capo di una task force olimpica per Los Angeles 2028

Washington, 6 ago. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che istituisce una task force olimpica per garantire la sicurezza dei Giochi del 2028 a Los Angeles; ne sarà presidente, mentre il vicepresidente sarà il suo vice, JD Vance. Fra gli altri membri, la segretaria alla Giustizia Pam Bondi, la Segretaria alla sicurezza nazionale Kristi Noem e la capa di gabinetto della Casa Bianca Susie Wiles. “Non pensavo di essere qui per i giochi in questa veste, ma è andata così. Quindi ne sono molto felice. Non avevo idea che sarebbe successo. Quando abbiamo ottenuto i Giochi, ho detto: “Peccato che non sarò presidente allora”. Abbiamo preso una strada un po’ tortuosa, non è vero?” Poi gli è stata regalata la serie completa delle medaglie originali dei giochi di Los Angeles del 1984. “Posso dire di averle vinte atleticamente?” ha detto il presidente.