Trump: stiamo vincendo, gli iraniani trattano ma hanno paura di dirlo

Milano, 26 mar. (askanews) – “Stiamo vincendo come mai prima d’ora in Medio Oriente con l’Iran. E datemi retta: stanno negoziando. Vogliono tantissimo fare una accordo, ma sono spaventati di ammatterlo, perché hanno paura di essere uccisi dalla loro stessa gente. E hanno anche paura di essere uccisi da noi. Non c’è mai stato un capo di Stato che voleva così poco essere capo dell’Iran. Io non lo voglio”. Lo ha affermato il presidente Usa Donald Trump, nel suo intervento alla cena per la raccolta di fondi del Nation Republican Congressional Committees (Nrcc).