Trump: su dazi accordo possibile con tutti, compresa la Cina

Washington, 10 apr. (askanews) – Un accordo con la Cina sul commercio è possibile. Lo ha affermato oggi il presidente Usa Donald Trump, dopo aver annunciato un ulteriore innalzamento dei dazi ritorsivi contro Pechino. Ma il presidente americano ha anche detto che un accordo è possibile con tutti i paesi, compresa la Cina dicendo che potrebbe incontrare il presidente Xi. “Si può raggiungere un accordo con ciascuno di loro. Si arriverà ad un accordo con la Cina. Si arriverà ad un accordo con ognuno di loro. E saranno accordi equi. Io voglio solo accordi equi”, ha detto. La stessa Cina “vuole fare un accordo, ma non sa come farlo”, ha detto ancora Trump.Poi dallo studio ovale ha parlato ancora dei dazi e dell’andamento dei mercati: “Ma questa era una cosa, certamente, di cui parlavamo da tempo. E abbiamo deciso di premere il grilletto. E lo abbiamo fatto oggi, e ne siamo felici. Non sapevo che avrebbe avuto un impatto del genere, ma è il maggiore aumento nella storia del mercato azionario. È piuttosto positivo. Se continua così, tornerai quasi al punto di quattro settimane fa. Ma quattro settimane fa il mercato era malato, perché gli scambi erano malati. Era solo questione di tempo. Non do la colpa ai dazi. Penso che i dazi abbiano solo amplificato quello che stava succedendo”.