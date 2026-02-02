Trump sull’Iran: se non faremo accordo vedremo se Khamenei ha ragione

Roma, 2 feb. (askanews) – Donald Trump ha detto che spera di raggiungere un accordo con l’Iran, poche ore dopo le parole del leader supremo iraniano Ali Khamenei che ha messo in guardia sul rischio di una “guerra regionale” se il presidente degli Stati Uniti mettesse in atto la sua minaccia di un intervento militare.”Spero che troveremo un accordo”, ha detto Trump parlando alla stampa dalla Florida, a Mar-a-Lago. “Se non troviamo un accordo, vedremo se (la guida suprema) aveva ragione o no”, ha risposto. Il presidente americano ha voluto però mantenere la pressione su Teheran: “Abbiamo lì le navi più grandi, più potenti del mondo” ha dichiarato.