Turchia, cannoni ad acqua contro la protesta delle opposizioni

Milano, 26 mag. (askanews) – In Turchia, la polizia in assetto antisommossa ha usato i cannoni ad acqua per disperdere una manifestazione indetta dall’ex leader dell’opposizione Ozgur Ozel, pochi giorni dopo essere stato destituito da un tribunale. La protesta nella città di Izmir si è svolta due giorni dopo che la polizia antisommossa aveva fatto irruzione nella sede del principale partito di opposizione, il CHP, nella capitale Ankara, sparando gas lacrimogeni e picchiando i membri del partito prima di cacciarli.