Uccisi tre militanti palestinesi in Cisgiordania

Milano, 28 ott. (askanews) – Uomini dell’unità antiterrorismo Yamam hanno ucciso tre militanti palestinesi durante un raid nel villaggio di Kafr Qud, nella Cisgiordania settentrionale, vicino a Jenin, secondo quanto riferito dalla polizia israeliana.La polizia ha affermato che gli agenti di Yamam hanno operato nel villaggio, sulla base di informazioni fornite dallo Shin Bet e con il supporto dell’Idf, per sventare una cellula terroristica che stava pianificando un attacco.Secondo la polizia, i cecchini dell’unità Yamam hanno aperto il fuoco e ucciso i tre uomini che erano emersi da una grotta nel villaggio. Poco dopo, l’aeronautica militare israeliana ha effettuato un raid aereo nella zona, prendendo di mira la grotta, ha aggiunto la polizia.L’Idf ha confermato di aver effettuato un attacco aereo nella zona di Jenin, senza fornire ulteriori dettagli.”Ci siamo svegliati alle 4 del mattino mentre le forze di occupazione schieravano i loro bulldozer all’incrocio di Kafr Quds, prima di avanzare verso la zona di Wadi Hassan – ha raccontato un testimone, Anas Owais – Durante questo lasso di tempo, abbiamo sentito rumori e spari mentre scoppiavano scontri armati. Secondo i testimoni, questi scontri hanno causato tre morti e i loro corpi sono stati confiscati.”