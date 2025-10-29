Ucraina, attacco russo colpisce un ospedale pediatrico a Kherson

Roma, 29 ott. (askanews) – Finestre e porte distrutte, sangue sul pavimento, nelle immagini le conseguenze di un attacco russo su un ospedale pediatrico di Kherson, nell’Ucraina meridionale, in cui sono rimaste ferite nove persone, tra cui quattro bambini, secondo quanto riferito da funzionari ucraini.La città, temporaneamente occupata dalle forze russe nel 2022, continua a subire bombardamenti e attacchi di droni da parte delle truppe di stanza lungo il fiume Dnipro, la linea del fronte nell’Ucraina meridionale.Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha condannato l’attacco sui social: “Questa mattina, l’esercito russo ha colpito un ospedale pediatrico a Kherson. Non potevano ignorare dove stavano colpendo – ha scritto su X – si è trattato di un attacco deliberato da parte russa, specificamente contro i bambini, contro il personale medico, contro le garanzie basilari di vita nella comunità. L’ospedale ha subito gravi danni e, purtroppo, ci sono feriti sia tra il personale che tra i bambini ricoverati. Il bambino più piccolo ferito ha otto anni: feriti anche sua madre e suo fratello. Al momento dell’attacco, circa un centinaio di persone si trovavano all’interno dell’ospedale. E la Russia non si vergogna nemmeno di considerare tali strutture come obiettivi”, ha aggiunto.