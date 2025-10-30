Ucraina, due morti nei raid russi su Zaporizhzhia

Milano, 30 ott. (askanews) – Le squadre di ricerca e soccorso ucraine lavorano in un edificio residenziale distrutto a Zaporizhia, recuperando un secondo corpo dalle macerie. Il capo dell’amministrazione militare regionale della città sud-orientale ha dichiarato che due persone sono state uccise e 17 ferite, tra cui sei bambini. Gli attacchi russi in Ucraina durante la notte hanno causato anche interruzioni di corrente di emergenza in tutto il Paese, secondo le autorità ucraine.
