Ue, Schlein: da Meloni oltraggio, serve rispetto per la memoria

Napoli, 21 mar. (askanews) – “Serve rispetto per la memoria italiana ed europea, per la memoria antifascista di chi ha scritto la nostra Costituzione col prezzo del sangue e della libertà”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein parlando al congresso del Psi e ricordando “l’oltraggio alla memoria” portato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni sul Manifesto di Ventotene. La leader dem ricorda in particolare Eugenio Colorni e Bruno Buozzi uccisi a Roma dai nazisti, Sandro Pertini che poi divenne presidente della Repubblica, e aggiunge: “Serve un salto in avanti dell’integrazione politica europea. Abbiamo bisogno di costruire davvero un’Europa federale. I nazionalisti hanno sempre prodotto la guerra in questo continente e tornano a produrla anche oggi”.