Unicef, a Gaza più di 100 bambini uccisi durante il cessate il fuoco

Roma, 13 gen. (askanews) – “Più di 100 bambini sono stati uccisi a Gaza dal cessate il fuoco di inizio ottobre. Si tratta approssimativamente di un bambino o una bambina uccisi ogni giorno. La vita a Gaza rimane soffocante e la sopravvivenza è ancora incerta”. Lo ha dichiarato il portavoce dell’Unicef, James Elder, parlando al Palazzo delle Nazioni Unite di Ginevra.”Sebbene i bombardamenti e gli scontri a fuoco siano diminuiti durante il cessate il fuoco – ha proseguito Elder – non si sono fermati. Quella che il mondo ora definisce ‘calma’ sarebbe considerata una crisi in qualsiasi altro luogo. Purtroppo, il cessate il fuoco ha avuto un effetto indesiderato: i bambini palestinesi di Gaza sono scomparsi dalla scena”.Dal cessate il fuoco l’Unicef ha registrato almeno 60 ragazzi e 40 ragazze uccisi nella Striscia di Gaza. Questa cifra, pari a 100, riflette solo gli incidenti per i quali sono disponibili dettagli sufficienti per essere registrati, quindi il numero effettivo di bambini palestinesi uccisi dovrebbe essere più alto, ha precisato il Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia.