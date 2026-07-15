Ursula von der Leyen a Kiev: partenariato Ue-Ucraina sui droni

Kiev, 15 lug. (askanews) – “Sono lieta di lanciare, insieme a te, Volodymyr, un nuovo partenariato industriale nel settore della difesa tra l’UE e l’Ucraina. Quello che firmiamo oggi è un accordo specifico sui droni. Questo accordo unirà l’ingegno ucraino alla capacità produttiva su larga scala dell’Europa. E con questo accordo, il nostro messaggio è chiaro: è il momento di investire nell’Ucraina, perché significa investire nell’Europa, nonché nella nostra sicurezza e nel nostro futuro comuni”. Lo ha detto a Kiev la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, annunciando l’accordo con Zelensky sullo sviluppo dei droni.