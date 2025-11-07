Usa, Hegseth: attacco a corrieri della droga in Mar dei Caraibi

Milano, 7 nov. (askanews) – Il segretario alla Difesa Usa Pete Hegseth ha annunciato un altro attacco da parte degli Stati Uniti contro un’imbarcazione che, in base alle sue dichiarazioni, trafficava stupefacenti nel Mar dei Caraibi. A bordo della nave c’erano tre persone che sono morte, ha affermato Hegseth , portando il bilancio della campagna antidroga dell’amministrazione Trump nelle acque sudamericane ad almeno 69 persone uccise in 17 attacchi.Hegseth ha pubblicato sui social media un video di 20 secondi dell’attacco e ha scritto: “Come abbiamo già detto, gli attacchi alle navi contro i narcoterroristi continueranno finché non cesserà il loro… avvelenamento del popolo americano”. Ha affermato che la nave era “gestita da un’organizzazione terroristica designata”.