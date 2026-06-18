Vance: i 60 giorni per negoziati con Iran sono cominciati

Milano, 18 giu. (askanews) – Il periodo di 60 giorni previsto per i negoziati tra gli Stati Uniti e l’Iran è cominciato giovedì 18 giugno. Lo ha detto il vicepresidente UJD Vance parlando ai giornalisti. L’accordo tra le due parti è già entrato in vigore, secondo quanto detto da Vance, non una intesa definitiva, ma una cornice in cui muoversi nei prossimi mesi.