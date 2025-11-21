Vendita record all’asta per un quadro di Frida Kahlo

Milano, 21 nov. (askanews) – Un autoritratto del 1940 di Frida Kahlo è stato venduto per 54,7 milioni di dollari da Sotheby’s a New York, stabilendo un nuovo record assoluto per un’opera d’arte realizzata da una donna. Il dipinto “El sueno”, che raffigura l’artista messicana addormentata su un letto con uno scheletro sospeso sopra di lei, ha superato il precedente primato detenuto da “Jimson Weed/White Flower No. 1” di Georgia O’Keeffe, venduto per 44,4 milioni nel 2014. “In realtà si tratta di un oggetto che aveva nella sua camera da letto, sopra il letto, quindi è in gran parte un autoritratto, non solo di se stessa, ma anche della sua quotidianità e di come presentava l’idea non solo di vivere, ma anche di morire, dormire ed essere sveglia, questa dualità della vita”, ha spiegato Anna Di Stasi, responsabile del dipartimento di arte latinoamericana di Sotheby’sL’opera – una meditazione sul confine tra sonno e morte che risale al periodo in cui Kahlo era costretta a lunghe degenze a letto – rappresenta anche il record assoluto per un’opera dell’artista messicana, superando i 34,9 milioni di “Diego and I” del 2021.