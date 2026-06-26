Venezuela, i familiari dei dispersi cercano notizie in ospedale

Roma, 26 giu. (askanews) – Familiari cercano i loro cari dispersi dopo le due scosse di terremoto in Venezuela che hanno provocato almeno 235 morti, secondo l’ultimo bilancio ufficiale. Ci sarebbero migliaia di persone che mancano all’appello, decine di edifici sono crollati e si scava tra le macerie.Nello Stato di La Guaira, il più colpito dal sisma, tanti sono accorsi per avere notizie all’ospedale Domingo Luciani, per chiedere informazioni sui loro parenti.Una donna dice: “Ho mio suocero ma ho un parente scomparso. Si chiama Àngel de Jes s Martìnez Crespo ed era a La Guaira.”Non abbiamo sue notizie da ore e stiamo cercando di capire come contattarlo perché mia sorella è preoccupata, sua madre è preoccupata, tutta la famiglia è preoccupata”.Un’altra donna è in cerca di aggiornamenti sulla nipote: “Quando è iniziato il terremoto, devono essere passati circa cinque secondi, beh, è uscita con i bambini, ha tre figli, voleva uscire in strada con loro, salvandosi perché la casa le stava crollando sopra ma mentre attraversava la strada è caduto un muro, un pezzo di muro che era sopra, e l’ha colpita… Lei è mia nipote, una delle mie nipoti”.”L’hanno portata in moto anche se aveva il bacino fratturato, uno dei miei figli l’ha portata in moto con un amico, ed è così che sono arrivati a Pérez de Leòn (in ospedale), in moto” racconta ancora.