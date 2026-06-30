Venezuela, si scava ancora: 21enne estratto vivo dopo 5 giorni

Roma, 30 giu. (askanews) – Si scava ancora tra le macerie in Venezuela mentre la terra continua a tremare. Squadre di soccorso provenienti da decine di paesi sono impegnate nelle operazioni di ricerca di migliaia di dispersi.A cinque giorni dalle due forti scosse che hanno messo in ginocchio il Paese un 21enne è stato estratto dalle macerie di un edificio crollato nella regione di La Guaira. “Sono solo un ragazzo semplice che ha passato cinque giorni sotto un edificio. Ma io sono qui, e sono vivo”, ha detto Aaron Levi Cantillo dopo essere stato tirato fuori dai soccorritori.Il bilancio provvisorio è di oltre 1.700 morti, ma si cercano ancora migliaia di persone, oltre 5.000 i feriti.