Vertice Nato, Extinction Rebellion tenta di bloccare strada aeroporto

Roma, 24 giu. (askanews) – Attivisti di Extinction Rebellion hanno tentato di bloccare la strada A44 che collega l’aeroporto di Amsterdam Schiphol all’Aja, nel tentativo di ostacolare il vertice NATO. L’intervento della polizia ha impedito ai manifestanti di bloccare la strada; gli attivisti sono stati arrestati. “Siamo qui per protestare contro la NATO e la sua mancanza di azione. La crisi climatica. Il genocidio in Palestina. La NATO è complice di tutte queste cose. Continuano a permettere che queste cose continuino”, ha spiegato Sid, musicista. “Oggi è il giorno più secco. Penso negli ultimi 20 anni nei Paesi Bassi, capisce? Voglio dire, se lo guarda, lo vede. I nostri sistemi di approvvigionamento alimentare stanno per crollare. Sai, perché non possiamo, c’è qualcosa di cui preoccuparsi? Sì, credo di sì”, ha spiegato il portavoce di Extinction Rebellion, Emile Springer. “Il clima è solo un sintomo di qualcos’altro, di un sistema che ci sta distruggendo. E questo significa che sta distruggendo anche la popolazione di Gaza, è anche il governo olandese che contribuisce a fornire armi al governo israeliano in modo che possa bombardare i palestinesi”, ha aggiunto il portavoce Springer prima dell’arrest.