Violenza donne, Confepi Sanità: una su due non denuncia per paura

Milano, 25 nov. (askanews) – “Oggi, nella Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne, Confepi Sanità fa un appello alle Istituzioni: non più parole ma fatti concreti. Ancora oggi una donna su due non denuncia le violenze proprio perchè si sente abbandonata e sa che anche se fa una denuncia le Istituzioni non la tutelano, perciò vive questa violenza e questa angoscia nel silenzio, producendo per se stessa uno svilimento che la porterà ad avere poca fiducia ed autostima. Per questo motivo oggi Confepi Sanità fa un appello a tutte le Istituzioni per cambiare, non solo parole, ma atti concreti, per costruire sistemi che possano tutelare e far incontrare queste donne che hanno bisogno di un supporto psicologico per affrontare la loro vita ed allontanare il proprio carnefice”. Lo ha detto Paola Marchetti, presidente di Confepi Sanità.
25/11/2025
17:58
