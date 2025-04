Zaia: Vannacci vicesegretario della Lega? Prima prenda la tessera

Firenze, 5 apr. (askanews) – “No, no, io sono felicissimo così. Non mi sono mai candidato. Se sono il Toto Cutugno della Lega? No, no!”. Così Luca Zaia, presidente del Veneto, ha risposto ai giornalisti sul nuovo mandato di Matteo Salvini da segretario della Lega, a margine del congresso che si apre a Firenze.Roberto Vannacci vicesegretario? “Perché questo accada bisogna che si tesseri innanzitutto. Al momento il problema non esiste, visto e considerato che per essere segretari bisogna essere tesserati”, ha risposto Zaia.E se lo fa? “Io nasco e muoio in Lega, quindi non mi sposto da qui”, ha tagliato corto Zaia.