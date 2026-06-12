Zapatero nei guai per dei gioielli dal valore di 1,3 milioni

Milano, 12 giu. (askanews) – L’ex premier spagnolo José Luis Rodrìguez Zapatero finisce al centro di nuove accuse nell’ambito dell’inchiesta che già lo vede indagato per presunto traffico di influenze illecite.Durante una perquisizione nel suo ufficio a Madrid nelle settimane scorse, gli investigatori avevano trovato una cassaforte contenente collane, anelli, bracciali, orologi e altri gioielli. Una perizia ordinata dalla magistratura oggi ne ha stimato il valore in oltre 1,3 milioni di euro. Solo una collana con pietre zambiane secondo la perizia avrebbe un valore di 278.000 euro.Secondo l’Audiencia Nacional, Zapatero dovrà ora chiarire anche la provenienza dei preziosi e dimostrare il pagamento di dazi e imposte legati alla loro eventuale importazione. Le accuse contestate sono frode fiscale e contrabbando.In un primo momento, il portavoce dell’ex capo del governo aveva parlato di gioielli dal valore compreso tra 30 e 50 mila euro, sostenendo che provenissero da eredità familiari e da regali ricevuti nel corso degli anni. Dopo la diffusione della perizia, ha però chiesto scusa per aver fornito una stima rivelatasi errata. Lo stesso Zapatero, secondo il suo entourage, fornirà spiegazioni davanti ai giudici.