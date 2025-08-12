Zelensky: Putin “non si sta preparando a porre fine alla guerra”

Kiev, 12 ago. (askanews) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, escluso dal vertice in Alaska tra Trump e Putin, ha detto che la Russia non mostra alcuna intenzione di porre fine alla guerra e si sta invece preparando a nuove offensive, nonostante i continui sforzi diplomatici internazionali.”Oggi è stato diffuso un rapporto dall’intelligence e dal comando militare su ciò su cui Putin conta e su cosa si sta effettivamente preparando. In particolare, questo include i preparativi militari. Non si sta sicuramente preparando per un cessate il fuoco o per la fine della guerra. Putin è determinato a presentare l’incontro con gli Stati Uniti come una sua vittoria personale. E poi continuare ad agire come prima: a fare pressione sull’Ucraina come prima.” ha detto in un videomessaggio.