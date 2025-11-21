Zelensky: rischiamo la rottura con gli Usa, non tradirò mai l’Ucraina

Kiev, 21 nov. (askanews) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky avverte che Kiev potrebbe trovarsi davanti a “una scelta molto difficile” sul piano statunitense per porre fine alla guerra con la Russia. Nel suo messaggio speciale alla nazione, Zelensky afferma che l’Ucraina rischia “la perdita della dignità” o la rottura con il suo principale partner, mentre Washington spinge per i 28 punti che includono concessioni territoriali e una riduzione delle capacità militari di Kyiv. Il leader ucraino ha aggiunto che non tradirà mai l’interesse nazionale dell’Ucraina e che proporrà pazientemente “alternative” al piano di pace Usa.”In questo momento stiamo vivendo uno dei periodi più difficili della nostra storia – afferma Zelensky – La pressione sull’Ucraina è tra le più forti. Il nostro Paese potrebbe trovarsi davanti a una scelta molto dura: o la perdita della dignità, oppure il rischio di perdere un partner fondamentale; o accettare i complessi 28 punti, oppure affrontare un inverno estremamente rigido – il più rigido – con ulteriori rischi”.”Non lo tradirò mai. L’interesse nazionale dell’Ucraina deve essere rispettato – ha aggiunto il presidente Ucraino -. Non ricorriamo a dichiarazioni roboanti: lavoreremo con calma con gli Stati Uniti e con tutti i partner. Ci saranno sforzi costruttivi per trovare soluzioni con il nostro principale alleato. Presenterò argomentazioni, cercherò di convincere, proporrò alternative, ma non daremo mai al nemico alcun pretesto per dire che l’Ucraina non vuole la pace, che è l’Ucraina a bloccare il processo o che non è pronta alla diplomazia”.