Momenti di terrore questa mattina davanti alla sinagoga ortodossa di Heaton Park a Crumpsall, nel nord di Manchester, dove un uomo ha investito alcuni passanti con un veicolo e poi ha accoltellato diverse persone. Il bilancio è di quattro feriti, secondo quanto confermato dalla polizia del Greater Manchester e dal sindaco Andy Burnham.

L’allarme è scattato alle 9:31 locali (10:31 in Italia), quando un passante ha chiamato i soccorsi segnalando l’aggressione. In pochi minuti sul posto sono arrivate le pattuglie armate della polizia, che hanno aperto il fuoco contro l’attentatore, neutralizzandolo alle 9:38.

Attacco a una sinagoga ortodossa di Manchester: quattro feriti, attentatore neutralizzato dalla polizia

Secondo le prime ricostruzioni, le vittime hanno riportato sia ferite da arma da taglio, sia traumi dovuti all’investimento con l’auto. Tutte sono state soccorse dai paramedici, giunti sul luogo alle 9:41, mentre l’area attorno a Middleton Road è stata isolata e dichiarata “incidente grave” dalle autorità.

La polizia ha confermato che l’aggressore non è riuscito a entrare all’interno della sinagoga, che era presidiata in occasione dello Yom Kippur, la più importante festività ebraica. Numerose ambulanze e unità di emergenza sono intervenute nella zona, che rimane chiusa al pubblico per consentire i rilievi.

L’inchiesta è in corso e le autorità hanno chiesto ai cittadini di evitare l’area di Crumpsall, mentre proseguono le indagini per chiarire le motivazioni dell’attacco.