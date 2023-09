Come va il Paese? Nel primo semestre del 2023 in Italia le richieste di aiuto per gestire pensieri suicidi sono aumentate del 37%. Per la precisione: 3.700 richieste da gennaio a giugno, per una media di oltre 20 al giorno. E questi sono solo i numeri dell’organizzazione di volontariato Telefono Amico Italia in occasione della Giornata mondiale per la prevenzione del suicidio del 10 settembre.

Aumentano i giovani con manie suicide. Gli hanno tolto il diritto alla speranza. Le richieste di aiuto sono cresciute del 37%

Le segnalazioni sono arrivate prevalentemente da giovani tra i 19 e i 35 anni e da adulti tra i 46 e i 55, ma negli ultimi anni è stato registrato un aumento di contatti anche da parte di under 19 via WhatsApp ed email. Nel complesso, considerando tutti e tre gli strumenti di ascolto, il 29% delle richieste d’aiuto relative al suicidio arrivano da under 26. Giovanissimi, insomma, e già così disperati.

“Spesso l’individuo cade in ginocchio quando più fattori si mettono insieme, esacerbati dall’esposizione ad un evento avverso; ciò potrebbe rappresentare un terreno fertile per l’emergere di una crisi suicidaria; in questi casi l’individuo sperimenta ciò che chiamiamo dolore mentale, fatto di emozioni negative e di un dialogo interiore che pone sempre in risalto lo stato di sofferenza”, spiega Maurizio Pompili, professore ordinario di psichiatria presso Sapienza Università di Roma e direttore della Unità operativa complessa di psichiatria presso l’azienda ospedaliero-universitaria Sant’Andrea di Roma.

Come va il Paese sotto la coltre della propaganda e della retorica? Va così. Ed è un problema politico, perché i diritto alla speranza è politica.