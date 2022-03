La Procura di Roma ha aperto un’inchiesta sull’aumento dei prezzi di gas, energia elettrica e carburanti. Si tratta di un procedimento al momento contro ignoti, dunque ancora senza indagati e ipotesi di reato. “L’indagine è volta a verificare le ragioni di tale aumento ed individuare eventuali responsabili”, spiega la Procura della Capitale aggiungendo che “gli accertamenti sono stati affidati al nucleo di polizia economico-finanziaria di Roma della Guardia di Finanza”.

Aumento prezzi, la Guardia di Finanza indaga su aumenti gas, energia e carburanti

Nei giorni scorsi il ministro per la Transizione ecologica, Roberto Cingolani, a proposito dell’aumento dei prezzi dei prodotti energetici, aveva parlato di “colossale truffa”. “Non c’è una una motivazione tecnica per cui i carburanti siano così costosi – aveva detto il ministro a Sky Tg24 -, il mercato ha alzato i prezzi in maniera irragionevole e lo stanno pagando le nostre imprese. Siamo in presenza di una colossale truffa che viene dal nervosismo del mercato, a spese delle imprese e dei cittadini”.

“Ottima notizia! E’ quello che abbiamo chiesto sabato. Ora la Procura senza anche il ministro Cingolani come persona informata sui fatti, come da noi chiesto, così che possa spiegare ai magistrati il contenuto delle sue importanti dichiarazioni e delle accuse che ha fatto. Anche perché il Mite ha tutti i dati che devono essere comunicati dai distributori, primo passo utile per risalire lungo la filiera e individuare i responsabili delle vergognose speculazioni” commenta il presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, Massimiliano Dona.

“La Procura – aggiunge Dona riferendosi ancora all’inchiesta della Procura di Roma sull’aumento dei prezzi – ora mandi la Guardia di Finanza in tutte le società petrolifere e in tutti i distributori d’Italia per tutti gli accertamenti utili a individuare eventuali profili penalmente rilevanti”, prosegue Dona. “Saremo di supporto all’indagine con tutto il dossier che stiamo raccogliendo”.