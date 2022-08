Aurora Ramazzotti incinta? L’indiscrezione del settimanale Chi sulla gravidanza in casa Ramazzotti-Hunzinker verrà pubblicata sul numero di mercoledì 31 agosto.

Erano giorni che circolavano voci su una presunta gravidanza in casa Ramazzotti-Hunziker ma ci ha pensato il settimanale Chi di Alfonso Signorini a svelare il mistero e sciogliere ogni dubbio sulla gravidanza. Chi è in dolce attesa: Michelle Hunziker o Aurora Ramazzotti?

Secondo quanto rivelato dalla rivista diretta dal conduttore del Grande Fratello Vip, la gravidanza stavolta riguarda la giovane influencer Aurora Ramazzoni che, alla luce di quanto pubblicato nel numero di Chi in edicola mercoledì 31 agosto, aspetta il suo primo figlio.

Nelle scorse settimane, il settimanale aveva diffuso alcune foto di Michelle Hunziker e della figlia Aurora mentre andavano in farmacia in Sardegna per acquistare un test di gravidanza. In un primo momento, si era ipotizzato che l’acquisto riguardasse la showgirl svizzera, reduce dalla rottura con il chirurgo Giovanni Angiolini. Ma la supposizione si è rivelata errata.

La reazione dei genitori dell’influencer

La rivista di Signorini, infatti, si è spostata sulla giovane influencer che da giorni latita sui social. “Il test era per Aurorache, dopo cinque anni di relazione con Goffredo Cerza, di professione business analyst, aspetta un bebè e diventerà mamma a gennaio”, ha scritto il settimanale, aggiungendo anche una scadenza della gestazione.

Sulla base di quanto scoperto da Chi, i genitori dell’influencer avrebbero accolto la notizia relativa all’arrivo di un nipotino con entusiasmo: “Hanno confidato agli amici di essere felicissimi perché la famiglia ancora una volta si allarga”.

La gravidanza di Aurora Ramazzotti potrebbe essere alla base del recente riavvicinamento tra Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti che sono stati spesso avvistati insieme negli ultimi giorni. Se i genitori dell’influencer sembrano pronti a diventare nonni, Aurora e il fidanzato Goffredo pare vogliano rimandare l’annuncio ufficiale ancora un po’.