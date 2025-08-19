Australia e Israele ai ferri corti: il governo di Canberra vieta l'ingresso a un parlamentare e a un'ex ministro israeliano. Ira di Netanyahu: "Il premier australiano ha tradito Israele"

Il premier australiano Anthony Albanese ha “tradito Israele” e “abbandonato” la comunità ebraica del suo Paese. Lo ha dichiarato il premier dello stato ebraico, Benjamin Netanyahu. In una dichiarazione pubblicata sul suo account ufficiale su X, Netanyahu ha scritto che “la storia ricorderà Albanese per quello che è: un politico debole che ha tradito Israele e ha abbandonato gli ebrei australiani”.

La dichiarazione di Netanyahu arriva meno di un giorno dopo che il ministro degli Esteri Gideon Sa’ar ha annunciato la revoca dei visti di residenza per i rappresentanti diplomatici australiani presso l’Anp (Autorità nazionale palestinese). Questa decisione è stata presa in risposta alla decisione di Canberra di impedire al parlamentare di estrema destra del sionismo religioso Simcha Rothman di visitare il Paese.

Australia e Israele ai ferri corti: il governo di Canberra vieta l’ingresso a un parlamentare e a un’ex ministro israeliano. Ira di Netanyahu: “Il premier australiano ha tradito Israele”

L’Australia ha inoltre recentemente vietato l’ingresso all’ex ministro della Giustizia Ayelet Shaked e all’attivista e influencer filo-israeliano Hillel Fuld. Canberra ha annunciato che riconoscerà uno stato palestinese a settembre all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Il ministro degli Esteri australiano Penny Wong ha dichiarato che la revoca dei visti ai diplomatici è stata una “reazione ingiustificata” da parte di Israele. “In un momento in cui dialogo e diplomazia sono più che mai necessari, il governo Netanyahu sta isolando Israele e minando gli sforzi internazionali verso la pace e una soluzione a due stati”, ha dichiarato.

In un post sui social media, Sa’ar ha accusato il governo australiano di alimentare il fuoco dell’antisemitismo, che ha colpito duramente la comunità ebraica del Paese, composta da 120mila persone, dopo il massacro di Hamas in Israele del 7 ottobre 2023. Negli ultimi mesi, gli ebrei hanno visto le loro sinagoghe, scuole e case incendiate. Inoltre, due infermiere hanno minacciato di uccidere pazienti israeliani nel loro ospedale e le autorità hanno scoperto un rimorchio pieno di esplosivo che si dice fosse destinato a provocare un massacro di massa in un’istituzione ebraica.