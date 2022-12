Ballando con le Stelle, 17 dicembre: anticipazioni, infortunio di Gabriel Garko, coppie in gare e classifica

Ballando con le Stelle torna in prima serata sabato 17 dicembre. Alla fine di questa puntata si scopriranno le coppie che andranno in finale.

Ballando con le Stelle, 17 dicembre: anticipazioni e infortunio di Gabriel Garko

Ballando con le Stelle ritorna in prima serata sabato 17 dicembre con la conduzione di Milly Carlucci. Nella puntata di questa sera si decideranno le coppie che poi si sfideranno nella finale di venerdì 23 dicembre.

Nello spazio dedicato al “Ballerino per una notte” si esibiscono in performance uniche i protagonisti di due delle fiction più amate dal pubblico televisivo: dal Paradiso delle signore, Emanuel Caserio, Valentina Bartolo, Pietro Masotti, Pietro Genuardi, Massimo Poggio, Clara Danese, Chiara Russo e Lucrezia Massari realizzano una coreografia in abiti anni Sessanta mentre, in una coreografia realizzata ad hoc per lei, si esibisce Francesca Chillemi.

A rischio la presenza di Gabriel Garko che si è infortunato, come ha spiegato Milly Carlucci collegandosi con La Vita in Diretta. “L’altro ieri è successo che purtroppo in allenamento Gabriel si è fatto male abbastanza seriamente al polpaccio. Ha avuto un tipico infortunio dei calciatori” ha esordito la conduttrice parlando con Alberto Matano: “Sai quando si fanno male alle due grandi fasce muscolari del polpaccio…. Devo dire che è piuttosto grosso l’infortunio, però sabato sarà in pista. In qualche modo ce la faremo perché lui è un combattente pazzesco. Lunedì avrà un altro controllo e capiremo per la finalissima del 23, che cosa può fare”.

La conduttrice aveva già spiegato ai follower del programma la delicata situazione: “Qual è lo stato d’animo di Gabriel? Combattivo, come sempre. Lui è il nostro eroe che non si abbatte mai, veramente è Rocky Balboa. Ieri sera mi scriveva a tarda notte: ‘Io ce la metto tutta e ce la farò’. Quindi noi sabato ci vediamo per la nostra puntata complessa, che è il ripescaggio per gli eliminati ed è anche prima parte della finale per quelli che si sono già qualificati e quindi anche per Gabriel”.

Le coppie in gare e classifica

Le coppie che si esibiranno durante la serata di sabato 17 dicembre sono: Iva Zanicchi – Samuel Peron; Rosanna Banfi – Simone Casula; Ema Stokholma – Angelo Madonia; Gabriel Garko – Giada Lini; Alex Di Giorgio – Moreno Porcu; Alessandro Egger – Tove Villfor.

Le coppie composte da Marta Flavi – Simone Arena; Giampiero Mughini – Veera Kinnunen; Paola Barale – Roly Maden; Luisella Costamagna – Pasquale La Rocca; Dario Cassini – Lucrezia Lando; Lorenzo Biagiarelli – Anastasia Kuzmina sono state eliminate nelle scorse puntate, ma hanno la possibilità di rientrare in gara grazie al ripescaggio. Ecco invece la classifica parziale dopo l’ultima puntata del programma: