Barbara d’Urso lascia Pomeriggio 5: l’annuncio della Mediaset. Quale futuro per la conduttrice?

Barbara d’Urso lascia la conduzione di Pomeriggio 5. Nonostante la conduttrice aveva dato appuntamento a settembre, arriva il colpo di scena con tanto di annuncio ufficiale. Dunque, potrebbe davvero essere finita l’era della d’Urso in Mediaset. Sorpresa da parte di tutti.

Barbara d’Urso lascia Pomeriggio 5: l’annuncio della Mediaset

Barbara d’Urso lascia la conduzione del programma Pomeriggio 5 o meglio la Mediaset annuncia la fine del rapporto della conduttrice con il salotto di Canale 5. “Mediaset ringrazia Barbara per la professionalità dimostrata e per il grande lavoro svolto alla guida del programma pomeridiano della rete”, si legge nella nota. Non finisce così, perché l’azienda continua confermando la fine anche del contratto della conduttrice: “Il contratto dell’artista è in essere fino a dicembre 2023. Canale 5 e Barbara D’Urso procederanno alla ricerca di nuovi progetti editoriali”.

Quale futuro per la conduttrice?

“Per voi amiche mie, per voi amici miei che mi seguite sempre, da sempre e per sempre, ci vediamo, ovviamente, a settembre”, aveva detto Barbara D’Urso alla fine dell’ultima puntata di Pomeriggio 5, il 2 giugno scorso. Tuttavia, la Mediaset ha smentito la conduttrice napoletana e chi sa che non decida anche di silurarla definitivamente dalla rete.

Martedì della prossima settimana uscirà il palinsesto della Mediaset ma difficilmente in pochi giorni si troverà un nuovo spazio televisivo per la conduttrice. Dunque, dopo ben 15 anni potrebbe davvero essere finita l’era della d’Urso nei canali Mediaset che coinciderebbe con la morte di Silvio Berlusconi con il quale aveva uno stretto rapporto. Prima di Pomeriggio 5 erano saltati già altri suoi programmi come Domenica Live, Live – Non è la d’Urso ma anche il flop del Grande Fratello che poi è stato affidato ad Alfonso Signorini nelle ultime edizioni. Insomma, una sorta di declino che potrebbe aver anticipato la definitiva uscita di scena della conduttrice che si sentiva la padrona alla Mediaset ma evidentemente non era così.