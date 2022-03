Barbara D’Urso: età, stipendio e biografia della conduttrice de La pupa e il secchione

Chi è Barbara d’Urso, la conduttrice Mediaset al timone della nuova edizione de La pupa e il secchione in onda a partire dal 15 marzo 2022 su Canale 5.

Barbara d’Urso: biografia, età, stipendio

Barbara d’Urso, all’anagrafe Maria Carmela D’Urso, è nata a Napoli il 7 maggio 1957 e ha 64 anni. la conduttrice è rimasta orfana di madre quando aveva appena 11 anni e ha vissuto con il padre fino all’età di 19 anni, quando ha deciso di trasferirsi a Milano nel tentativo di entrare a far parte del mondo dello spettacolo. A proposito dei rapporti con il genitore, la conduttrice ha sempre raccontato di aver avuto rapporti burrascosi con l’uomo che, tuttavia, sono gradualmente migliorati con l’arrivo della sua seconda moglie, Wanda.

Per quanto riguarda la sua famiglia d’origine, il noto volto di Mediaset ha cinque fratelli nati dal primo matrimonio del padre e tre nati dalle sue seconde nozze.

Carriera della conduttrice de La pupa e il secchione

In televisione, Barbara d’Urso ha debuttato nel 1977 quando ha cominciato a lavorare come showgirl nel programma Goal trasmesso su Telemilano 58. Con il trascorrere del tempo, si è imposta in Mediaset diventando una delle colonne portanti di Canale 5 conducendo programmi come il Grande Fratello, Pomeriggio Cinque e Domenica Live.

In seguito alla cancellazione di Domenica Live e di Live – Non è la d’Urso, le è stata affidata la conduzione del reality show La pupa e il secchione. La nuova edizione del format, a partire dal 15 marzo 2022, andrà in onda ogni martedì fino al mese di maggio.

Nel corso della sua carriera, poi, la d’Urso è stata anche attrice recitando in fiction come La Dottoressa Giò.

Vita privata di Barbara d’Urso: marito, compagno, figli

Barbara d’Urso ha avuto una lunga relazione con il produttore cinematografico Mauro Berardi che è durata dal 1982 al 1993. Dall’amore tra la conduttrice e Berardi sono nati i due figli della coppia: Giammauro, nato nel 1986, ed Emanuele, nato nel 1988.

Nel 2002, invece, ha sposato il ballerino Michele Carfora dal quale, tuttavia, ha chiesto la separazione del 2006. A quanto si apprende, al momento, la conduttrice dovrebbe essere single.