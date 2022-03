La pupa e il secchione 2022: cast, partecipanti, quando inizia, conduttore e presentatori

La pupa e il secchione 2022: quando andrà in onda la prossima edizione del reality? Tutte le novità del programma Mediaset.

La pupa e il secchione 2022: quando inizia, conduttore e presentatori

La nuova edizione de La pupa e il secchione andrà in onda a partire da lunedì 15 marzo in prima serata su Italia 1. Il format sarà composto da un totale di otto puntate mentre la conduzione è stata affidata a Barbara d’Urso.

Per quanto riguarda la veste rinnovata del reality show, la conduttrice ha recentemente rivelato: “Ci saranno pupe e pupi, secchione e secchioni. Concorrenti conosciuti e non che vivranno in una villa da sogno. E poi ci sarà una giuria agguerritissima. Sarà un mix tra reality, storie e puro divertimento”.

Il concept alla base dello show è sempre lo stesso: mettere a confronto due mondi differenti ossia quello della cultura, rappresentato da studiosi in possesso di vari titoli di studio, e quello che coloro che vivono la propria vita lontano dai luoghi della conoscenza.

In questo contesto, pupe e secchioni vengono mescolati tra loro per formare delle coppie. L’obiettivo dei secchioni consiste nel riuscire a portare le pupe a studiare varie discipline, partendo dalle nozioni di base. Al contempo, le pupe provano a modificare l’aspetto estetico e le caratteristiche sociali dei secchioni. Entrambi i gruppi, quindi, verranno sottoposti a prove di cultura e di coraggio.

Cast, partecipanti e giuri dal reality Mediaset

Per quanto riguarda la giuria de La pupa e il secchione 2022, i primi due giudici rivelati da Barbara d’Urso sono stati Antonella Elia e Federico Fashion Style.

In relazione ai concorrenti, la conduttrice ha svelato le prime identità dei concorrenti VIP ufficiali durante una puntata di Pomeriggio Cinque andata in onda il 2 marzo 2022. Tra i concorrenti VIP, figurano Flavia Vento, Aristide Malnati, Nicolò Scalfi, Paola Caruso e Francesco Chiofalo.

La finale del programma è prevista, salvo modifiche o variazioni nei palinsesti, nella serata del 3 maggio 2022.