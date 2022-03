Paola Caruso: vita privata, figlio, fidanzato e ultime notizie

Paola Caruso è una modella ed opinionista di diversi programmi televisivi. Negli ultimi anni anche concorrente di alcuni reality, l’ultimo è La Pupa e il Secchione.

Paola Caruso: vita privata

Paola Lucia Caruso è nata a Catanzaro il 17 Gennaio 1985. Paola è stata adottata all’età di tredici anni e ha dichiarato all’inizio di non conoscere i suoi genitori biologici

La sua prima esperienza nel mondo professionale dello spettacolo è stato come volto del Billionaire in Costa Smeralda. Nel 2003 partecipa a Miss Italia ma si deve accontentare del titolo di Miss Moda Mare Triumph Calabria. Il successo arriva interpretando la “Bonas” del Minimondo di Avanti un altro.

Ha partecipato anche al programma televisivo di Rai 2 Pechino Express. Spesso, è ospite del programma di Barbara D’Urso dove ha avuto la possibilità di replicare a polemiche e rispondere ai gossip.

Paola Caruso: figlio

L’ex compagno della modella, Francesco Caserta, non ha voluto riconoscere il bambino in arrivo, creando diverse difficoltà nella sua vita personale. in un’intervista, ha dichiarato: “Faccio da mamma e papà – sono state le sue parole -. Non è facile perché sono sola. Volevo dare a Michelino qualcosa in più, ma non sono riuscita”.

Paola Caruso: fidanzato

Tante sono le relazioni attribuite alla modella di origini calabresi: dal figlio di Paolo Bonolis all’ex tronista Daniele Interrante. C’è stata anche una una relazione sentimentale con il pugile salernitano Dario Socci. Nel 2018 Paola Caruso si è fidanzata con il giovane italiano ma residente in Svizzera Francesco Caserta. La relazione ha portato anche un figlio, ma non è proseguita, anzi il figlio della Caruso non è stato riconosciuto.

Ultime notizie

La modella è stata al centro di numerose polemiche e duri attacchi sui social per aver posato senza veli per il Calendario 2021, perché ha posato nuda a pochi mesi dal parto. Così Paola ha replicato alle critiche dicendo “A tutte le persone che mi stanno criticando, perché una mamma non può essere sexy ?? Perché una mamma non può essere fiera dei sacrifici che fa per ritornare in forma? Quindi farsi una foto in cui si piace. Ma siete veramente fuori tutti? Ma che cosa avete in testa?

Caruso è nel cast dell’edizione 2022 del programma La Pupa e il Secchione. La nuova edizione andrà in onda a partire da martedì 15 marzo in prima serata su Italia 1. Il format sarà composto da un totale di otto puntate mentre la conduzione è stata affidata a Barbara d’Urso.