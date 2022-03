Marialaura De Vitis? Anni, altezza e nuovo fidanzato dell’ex di Paolo Brosio

Marialaura De Vitis è una modella ed anche una concorrente di reality. Nonostante la giovane età, si sta facendo strada nel mondo dello spettacolo televisivo e del gossip in particolare.

Marialaura De Vitis: anni e altezza

Marialaura De Vitis è nata a Reggio Emilia nel 1998. Si è diplomata liceale e nel luglio 2020 si è laureata in Scienze della Comunicazione. Durante gli studi universitari ha fatto un periodo di studi a Valencia con il progetto Erasmus.

Nonostante gli studi, ha deciso di intraprendere la strada del dello spettacolo, iniziando come modella. Nel 2017 è stata eletta a Marsaglia (Piacenza) Miss Rocchetta Emilia Bellezza Emilia Romagna e nel 2019 è diventata Miss Universo Emilia Romagna. Grazie a questo titolo Marialaura è diventata una delle rappresentanti al concorso di Miss Mondo Italia.

Poi, sono iniziate le comparsate in alcuni programmi televisivi come Ciao Darwin condotto da Polo Bonolis e Appuntamento a Prima Vista su Real Time. Nel marzo 2022 è nel cast del programma La Pupa e il Secchione. La nuova edizione andrà in onda a partire da martedì 15 marzo in prima serata su Italia 1. Il format sarà composto da un totale di otto puntate mentre la conduzione è stata affidata a Barbara d’Urso.

Nuovo fidanzato

La ragazza ha fatto parlare più della sua vita sentimentale che della sua carriera. Infatti, è l’ex fidanzata di Paolo Brosio, ha fatto molto discutere i 42 anni di differenza.

Nel febbraio 2022, Marialaura De Vitis frequentare Giorgio Manetti, l’ex Gabbiano di Uomini e Donne, quando il rapporto con Brosio era già pubblicamente chiuso.