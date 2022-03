Federico Fashion Style: tutto su moglie, figlia, età, prezzi e biografia del famoso hair stylist

Federico Fashion Style è diventato un personaggio famoso non solo nell’ambiente dei saloni ma anche in quelli televisivi. Infatti, nel 2022 è nel cast della nuova edizione de La Pupa e il Secchione in onda su canale 5 dal 15 marzo, con la conduzione di Barbara D’Urso.

Federico Fashion Style: biografia ed età

Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, è nato ad Anzio il 5 ottobre 1989. Sin da piccolo dimostra passione e talento per i capelli, addirittura a soli 5 anni inizia ad aggiustare i cappelli alla madre. A 13 anni inizia a lavorare in un salone di amici di famiglia.

Dopo tanta gavetta, apre il primo salone Federico Fashion Style, ad Anzio. Il suo successo diventa davvero importante tanto da aprire altri saloni a Milano, Roma e Napoli. Addirittura, avrà uno show televisivo tutto suo, che va in onda su Real Time dal 2019: “Il Salone delle Meraviglie”, un rivoluzionario programma in cui i sogni delle clienti diventano realtà.

Federico Fashion Style: moglie e figlia

Il famoso hair stylist è sposato con Letizia Porcu che lo ha reso padre della piccola Sophie Maelle. Federico Fashion Style ha affrontato un doloroso percorso per avere sua figlia nata nel 2017, a causa di una patologia che ha un impatto negativo sulla sessualità. Letizia sfogandosi sulle pagine del settimanale Vero ha fatto sentire la sua voce: “Chi mette in dubbio l’identità sessuale di Federico manca di rispetto in primis a me. Non tollero queste malignità, abbiamo affrontato un duro percorso per avere la nostra splendida bambina […] Essere sua moglie è molto impegnativo”.

Prezzi del famoso hair stylist

Ecco alcuni vip che sono passati dai suoi saloni: Valeria Marini, Ornella Muti, Alba Parietti, Giada Pezzaioli, Giulia De Lellis, Guendalina Canessa, Giulia Nati, Aida Yespica, Tina Cipollari, Cecilia Capriotti, Gessica Notaro, Guendalina Tavassi, Sabrina Ghio.

Entrando nei dettagli, ecco di seguito alcuni dei prezzi applicati nei saloni di Federico Fashion Style.