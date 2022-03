Vera Miales, chi è: origini, figlio, incinta e Amedeo Goria

Vera Miales, chi è: una modella e influencer, arrivata al successo più per il gossip, essendo la fidanzata del giornalista Amedeo Goria. Nel 2022, però ha la possibilità di mettersi in gioco nel programma televisivo de La Pupa e il Secchione.

Vera Miales, chi è: origini

Vera Miales è di origine moldave ed è nata nel 1985. Vive a San Benedetto del Tronto ed ha una sorella di nome Martina. La sua carriera nasce come modella e si sviluppa come influencer. Il suo successo iniziale è arrivato partecipando a diverse passerelle di moda e servizi fotografici.

Nel 2022, la modella è nel cast del programma La Pupa e il Secchione. La nuova edizione andrà in onda a partire da martedì 15 marzo in prima serata su Italia 1. Il format sarà composto da un totale di otto puntate mentre la conduzione è stata affidata a Barbara d’Urso.

Figlio e incinta

La sua notorietà nel mondo del gossip è arrivata per la sua presunta gravidanza. Lei ha sempre dichiarato pubblicamente il suo desiderio di maternità che si scontra con le idee del suo fidanzato, molto più grande di lei. “Preferisco diventare nonno del primo figlio che Guenda e Mirko avranno”, sono state le dichiarazioni del suo fidanzato Amedeo Goria.

Vera Miales e Amedeo Goria

Miales è la fidanzata di Amedeo Gori. La loro relazione viene resa ufficiale nel 2021. La fidanzata di Amedeo Goria ha 31 anni in meno del giornalista. Il gossip si è scatenato non solo per la differenza di età ma anche per le rivelazioni bollenti del giornalista che ha dichiarato di aver fatto l’amore cinque volte in un giorno.